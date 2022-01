Curso de formação de policiais penais é suspenso após surto de Covid-19

Homens e mulheres de todo o Estado que foram aprovados no último concurso da polícia penal estão em fase de formação na Academia da Polícia Penal (ACADEPOLP), em Cuiabá, e enfrentam um surto de Covid-19 na turma. De acordo com o Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso (Sindspen-MT), dos 81 alunos que participam do curso, 50 testaram positivo para a doença e não têm local adequado para cumprir a quarentena necessária e evitar a transmissão da doença a outras pessoas.

De acordo com o presidente do Sindspen-MT, Amaury Neves, o curso inicialmente foi suspenso por sete dias. “Nossa maior dificuldade neste momento é conter a disseminação do vírus na turma, pois no alojamento não é possível manter tantas pessoas isoladas, e como a maioria dos alunos é do interior, eles não têm condições de voltar para suas cidades agora”, explica.

Ainda de acordo com o sindicato, neste período inicial, os alunos desembolsam um valor considerável para poder realizar o curso, custeiam desde o uniforme até a alimentação diária, que não é cedida pelo governo. “Esperamos que a gestão da Escola Penitenciária tome providências sobre o ocorrido e implante medidas para contenção da doença. Existem alunos com teste positivo para Covid no mesmo ambiente de alunos não infectados, o que aumenta o risco de infecção pela doença”, revela Neves.