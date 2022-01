Parlamentar faz alerta e Bombeiros prometem entregar escada Magirus até março

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) cobrou do Comando do Corpo de Bombeiros a manutenção e devolução por parte do governo do Estado da Escada Magirus para o 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros realizar o combate à grandes incêndios, fogo em grandes alturas e até no resgate de pessoas.

O equipamento está danificado há cerca de dois anos e, segundo o parlamentar, a situação coloca em risco a vida de inúmeras pessoas e também a segurança nos edifícios residenciais e comerciais.

O governo atribui o atraso na manutenção da escada às paralisações causadas pela pandemia neste período e também à dificuldades na compra de equipamentos e peças. O conserto também depende da vinda de um técnico da Alemanha, credenciado pelo fabricante da escada.

Thiago Silva destacou que Rondonópolis e outras cidades da região registram um aumento significativo na construção de edifícios de médio e grande porte, o que aumenta a necessidade de manter os bombeiros estruturados para enfrentar incêndios e salvar vidas.

O parlamentar citou como exemplo um incêndio ocorrido na última sexta-feira (21), em um prédio de apartamentos na Vila Aurora. O fogo começou na fiação elétrica e acabou sendo controlado pelos bombeiros sem maiores dificuldades.

“Mas a situação poderia ter sido diferente. Se o fogo tivesse se alastrado a Escada Magirus poderia ser o diferencial para se evitar um desastre maior” alertou Thiago Silva no comunicado ao Corpo de bombeiros.

RESPOSTA

O Comandante Alexandre Borges, do Corpo de Bombeiros, informou ao deputado que o antigo contrato para manutenção da escada estava com os preços defasados e o Governo de Mato Grosso já providenciou um novo contrato, no valor de R$ 1,7, milhão. A previsão é de que a manutenção seja concluída até final de março de 2.022.

Thiago Silva informou que fará também uma indicação na Assembleia Legislativa para que o Corpo de Bombeiros adquira novas escadas Magirus, para ampliar a cobertura nas cidades pólos e evitar que a situação ocorrida em Rondonópolis se repita no futuro.

“Além do Governo entregar novas escadas nas cidades-polo, precisamos substituir as que estão quebradas”, sugere o parlamentar.