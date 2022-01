Deputado Claudinei cobra atenção do governador com o Anel Viário de Rondonópolis

O vice-presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transportes da Assembleia Legislativa, deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), em sessão plenária na Casa de Leis, no dia 5 de janeiro, apresentou a indicação de n.º 56/2022 para que a Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso (Sinfra) providencie os devidos reparos e restaurações na malha viária do Anel Viário Conrado Salles Brito. Esse trecho está localizado na Rodovia da BR -364 que liga à MT-270 e MT-130, em Rondonópolis.

De acordo com o parlamentar, a obra do Anel Viário foi inaugurada e entregue pelo governo estadual, em fevereiro de 2020, e após um ano já tinha falhas no asfalto que colocam em risco a vida de usuários da via. “Mais uma indicação ao governo de Mato Grosso, para estrear o ano de 2022, para resolver o problema do Anel Viário. Mais uma obra vergonhosa em nosso Estado. Todos os anos, 2019, 2020, 2021 eu apresento indicações e, agora, essa de 2022 sobre os buracos dessa via. Todo ano, a cada dois ou três meses temos que cobrar a Sinfra para que reveja o problema junto a essa concessionária que fez essa obra malfeita, em Rondonópolis”, declarou Claudinei.

O deputado sempre está no Anel Viário para fiscalizar e verificar se o Estado atende as reivindicações realizadas por ele. “O governador desafiou os políticos a mostrar obras aqui no Estado. Estamos aguardando ele, ver essa obra do Anel Viário e conversar com os motoristas e usuários. Eu lancei o desafio para ele, já faz uns dois meses. São carros danificados e perigos constantes de acidentes diários na via. Isso é uma vergonha! É muita propaganda e falácia deste governo de Mato Grosso. Na hora de resolver o problema, não resolve”, indigna.

Trecho – O Anel Viário de Rondonópolis dá acesso aos municípios de Cuiabá, Guiratinga, Primavera do Leste, Poxoréu e São José do Povo. Dentre as indicações apresentadas por Claudinei, também estão as construções de um viaduto na MT-130 e de uma rotatória no entroncamento da Avenida Rio Branco (final do bairro Paiaguás), instalação de iluminação na rotatória do bairro industrial e providenciar a sinalização e a inserção de redutor de velocidade no trecho.