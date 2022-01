Deputado Claudinei viabiliza mais de R$ 1 milhão para a saúde de Rondonópolis

Ao assumir novamente a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, Izalba Albuquerque recebeu, nesta última sexta-feira (7), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) e o vereador José Felipe Horta (Podemos). Na oportunidade, foram apresentadas as emendas parlamentares definidas para contribuir com a pasta, no período de 2021 a 2022, com o valor total de R$ 1,189 milhão de recursos a serem investidos para a saúde do município.

“Trouxemos importantes informações atualizadas para a secretária Izalba que favorecem a saúde pública de Rondonópolis. Dentre os recursos já liberados e previstos, vamos contribuir com a Santa Casa de Misericórdia e Hospital de Rondonópolis e, principalmente, com o custeio do município que vem ajudando bastante com as cirurgias ortopédicas que continuam em atrasos pelo Estado”, explica o deputado.

PSFs

Ele explica que o vereador José Felipe indicou para 2022, a necessidade da aquisição de kits de vestimentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os agentes comunitários de saúde dos Postos de Saúde da Família (PSFs), com o valor estimado de R$ 220 mil. Também apontou a precisão da compra de kits completos para o atendimento de pequenas cirurgias nos PSFs, com valor de R$ 65 mil.

O parlamentar municipal agradeceu ao deputado por esses investimentos que vai amenizar todas as dificuldades existentes na saúde. “Não podemos esquecer da saúde básica que soluciona 75% dos problemas de saúde da nossa cidade. E vai contribuir com as ações que estamos fazendo para o fortalecimento da saúde básica”, declarou Horta.

Já a secretária Izalba considerou essas indicações de suma importância, ainda mais que vai colaborar com os agentes comunitários de saúde. “A Secretaria Municipal de Saúde adentra a casa do cidadão e quem faz esse papel é o agente comunitário de saúde. Eles precisam de uma atenção especial, de todo o nosso respeito e agradecimento. E os kits de pequenas cirurgias nos PSFs vai ajudar o próprio profissional da saúde a realizar no paciente”, explica.

Ambulâncias

A emenda parlamentar no valor de R$ 180 mil do deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) foi liberada para a conta da Prefeitura de Rondonópolis, em novembro de 2021, para a aquisição de uma ambulância que vai atender o PSF do distrito de Nova Galileia, que fica a uma distância de cerca de 35 km do centro da cidade. Segundo Albuquerque, já está em fase de aquisição por parte da gestão municipal e agradeceu ao Claudinei por destinar mais R$ 200 mil para a compra de outra ambulância que vai para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Para 2022, também está previsto a aquisição de perfuradores elétricos para a área de ortopedia do Hospital Regional de Rondonópolis, no valor de 264 mil. Já as emendas de 2021, é aguardada a liberação dos recursos de R$ 150 mil para a Santa Casa e o valor de R$ 110 para o custeio do município com a realização de cirurgias ortopédicas.

“Estou chegando agora e é com alegria que recebo o deputado e o vereador e essas emendas. E o que achei interessante nestas emendas é que tem uma destinação, onde realmente existe a necessidade. Como secretária, só tenho que agradecer de coração a atenção com a nossa população. Cada valor desse, vamos trabalhar para fazer as devidas aquisições e atender a população com a dignidade e respeito que ela precisa. Muito obrigada”, concluiu Izalba.