Deputado comemora aumento de recursos para hospital psiquiátrico

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) comemorou o aumento de investimentos públicos no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, em Rondonópolis. Levantamento feito pelo próprio hospital mostra o aporte de R$ 1,3 milhão viabilizado por uma emenda apresentada pelo parlamentar, incluindo a unidade entre as instituições contempladas com recursos do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF/MT).

O Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso realiza atendimento filantrópico para pessoas que possuem transtornos mentais e serve de referência para a região.

Os recursos são utilizados no atendimento aos pacientes e em programas que envolvem também os familiares.

Thiago Silva destacou a importância dos serviços prestados pelo Hospital Psiquiátrico e disse que continuará trabalhando em prol da saúde, ainda mais em tempos de pandemia.

“Temos um cuidado especial com a pauta da saúde mental, pois é algo que vivenciamos de perto e para mim é uma alegria imensa garantir recursos para um Hospital que presta um serviço tão sério e humanizado em Rondonópolis e toda a região”, destacou o deputado.

Thiago Silva também criou em Rondonópolis, junto com vários voluntários, uma Rede de Apoio às Pessoas que possuem problemas mentais.

O projeto já atendeu de forma gratuita centenas de pessoas com oficinas, palestras em escolas e atendimento psicoterapêutico individualizado.