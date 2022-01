Deputado destaca importância de reativação de unidade do Incra

O deputado Thiago Silva (MDB) ressaltou hoje a a importância da reabertura da unidade do do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Rondonópolis. A nova sede foi aberta ontem (20) e, segundo o parlamentar, representa um avanço importante para o fortalecimento da agricultura familiar na região.

A unidade estava sem prestar atendimento no município desde março de 2020 por conta da pandemia. Thiago Silva explicou que esteve pessoalmente no Incra em Cuiabá, junto com o líder rural Carlos Bispo, solicitando ao superintendente Marcos Cunha a retomada dos trabalhos em Rondonópolis, pois muitos assentados não tinham condições de ir até a capital para resolver algum problema ou documentação da sua terra.

“Para nós é uma importante notícia a retomada do atendimento do Incra em Rondonópolis, pois a ação descentraliza o atendimento para mais de 10 cidades e 6 mil famílias de pequenos produtores das regiões sul e sudeste. Agradeço o superintendente Cunha pelo atendimento da nossa solicitação que visa atender os agricultores familiares que careciam de informação e atendimento do Incra em Rondonópolis e região, assim como era feito antes de 2021. Vamos continuar trabalhar para melhorar a estrutura do Incra para atender mais de 50 assentamentos da nossa região”, disse o deputado.

O líder rural Carlos Bispo ressalta que durante o período que esteve desativado o Incra, muitas famílias do campo vinham reclamando da distância que tinham que percorrer dos assentamentos até Cuiabá para buscar atendimento.

“Com a retomada do Incra em Rondonópolis irá facilitar a vida do pequeno produtor, que não tinha nem tempo, nem condições de se descolar mais de 200 km até Cuiabá para resolver a documentação dos seus lotes”, disse.

A unidade do Incra em Rondonópolis já está reaberta e fica localizada na rua João Pessoa, 164, Centro de Rondonópolis.