Deputado Lúdio Cabral confirma teste positivo para Covid-19

O deputado estadual Lúdio Cabral (PT) fez uma postagem hoje (24) em suas redes sociais confirmando a contaminação pelo vírus da Covid-19. Ele já havia completado o ciclo vacinal e está isolado em casa, com ‘sintomas gripais clássicos’.

Lúdio, que é médico sanitarista, se destaca na Assembleia Legislativa como um dos maiores defensores de medidas preventivas contra a pandemia de Covid-19 em Mato Grosso. Ele atribui a contaminação à alta circulação da variante ômicron.

“Sempre segui com rigor as medidas para evitar o contágio, já tomei as três doses da vacina, e não havia me infectado ainda. O fato é que a alta circulação da variante ômicron e a sua também alta transmissibilidade trazem um risco elevadíssimo de contágio, mesmo para quem tomou todas as doses da vacina”, afirmou.

O parlamentar também reforçou a necessidade de ampliar os cuidados individuais e coletivos visando conter a propagação do vírus. Ele ressalta a necessidade de evitar aglomerações, usar máscaras eficientes, de preferência padrão PFF2, lavar sempre as mãos e usar álcool em gel 70%.

O parlamentar destacou ainda a importância de fazer o teste diante dos primeiros sintomas e, em caso positivo, optar pelo isolamento social enquanto houver risco de transmissão da doença.

Lúdio fez ainda uma defesa da campanha de vacinação, lembrando que a imunização pode evitar que doença evolua para quadros mais graves.

“(É preciso) tomar todas as doses da vacina, no intervalo certo. A dose de reforço então é importantíssima para manter alta a nossa proteção contra as formas graves da covid. A vacina fortalece a nossa imunidade e nos prepara para enfrentar melhor o vírus”, declarou. “Cuidem-se todos. Seguirei me cuidando também por aqui”.