Deputados criam Comissão para intermediar diálogo entre Sidspen-MT e Governo do Estado

Os deputados estaduais, liderados pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Max Russi (PSB) e o líder do governo no Legislativo, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), receberam na tarde desta terça-feira (04.01), no Colégio de Líderes da Assembleia, o presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Mato Grosso (Sindspen-MT), Amaury Neves, e representantes dos policiais penais para debater as reivindicações da categoria. Na ocasião foi criada uma comissão na Casa de Leis que acompanhará a reunião de amanhã (05.02) com o Governo do Estado para fortalecer e fazer a interlocução dos pedidos da categoria junto ao Poder Executivo.

“Foi uma reunião bastante produtiva. O Sindspen-MT procurou os deputados e apresentou as pautas reivindicadas. Fizeram uma bela apresentação e acreditamos que são pleitos justos e por isso vamos apoiar esse pedido, para que juntos possamos debater na Casa Civil e encaminhar uma solução que valorize a polícia penal”, afirmou o deputado Max Russi.

O líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal Bosco, ressaltou a participação maciça dos deputados no encontro, preocupados com o desenrolar da paralisação e defendeu a valorização da categoria. “Todos os 24 deputados estão acompanhando de perto esta pauta, preocupados com esta categoria tão importante e que merece a valorização e o reconhecimento necessários. Amanhã vamos estar presentes na reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, para fazer a interlocução entre a categoria e o Governo do Estado para a gente ver o que pode ser atendido e resolver esse impasse”, ponderou.

Pausa na greve

O Sindicato dos Policiais Penais de Mato Grosso (Sindspen-MT) decidiu dar uma pausa ao movimento grevista, iniciado no dia 16 de dezembro. A decisão de paralisar temporariamente o movimento foi tomada durante Assembleia Geral Extraordinária convocada para a tarde de segunda-feira (03.01), e realizada no Salão de Eventos da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso (ASSOF/MT), em Cuiabá.

A pausa na greve é de 2 dias, a partir das 7h desta terça-feira (04.01) e vai até dia 5 de janeiro, quando está agendada uma nova assembleia da categoria, marcada para às 16h. Sendo assim, os serviços não essenciais serão restabelecidos.

O presidente do Sindspen-MT, Amaury Neves, reforça que a decisão de flexibilizar a paralisação sinaliza ao Governo do Estado a disposição de negociar os principais pedidos da categoria, que são a recomposição salarial dos últimos 10 anos e a equiparação salarial junto às demais forças da segurança pública.