Desfiles de Carnaval em SP e RJ serão dias 22 e 23 de abril

Após decisão das prefeituras de adiar os desfiles por conta da piora da pandemia de Covid-19, a Liga-SP (Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo) e a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) anunciaram o novo calendário da festa, programada desde 16 até 30 de abril desse ano. O desfile do grupo especial nas duas cidades será nos dias 22 e 23 do mês.

Com a chegada da Ômicron, nova variante do coronavírus, e da epidemia de influenza, as duas capitais viram o número de casos e internações por síndrome respiratória explodir nas últimas semanas.

O Carnaval de rua, anunciado pelos prefeitos no segundo semestre de 2021, acabou sendo cancelado logo no começo de janeiro deste ano. As prefeituras, no entanto, mantiveram os desfiles das escolas de samba, sob a justificativa de que as festas permitiriam o cumprimento de protocolos sanitários.

Nesta sexta-feira (21), as prefeituras decidiram cancelar também o desfile de escolas de samba. Em nota conjunta, as gestões municipais alegaram que a decisão veio “em respeito ao atual quadro da pandemia de Covid-19 no Brasil e à necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional”.

Rio de Janeiro

Dia 20 e 21 (quarta e quinta-feira) – desfile do Grupo de Acesso (Série Ouro);

22 e 23 (sexta-feira e sábado) – desfile do Grupo Especial;

24 (domingo) – desfile das Escolas Mirins;

26 (terça-feira) – dia de Apuração

30 (sábado) – Desfile das Campeãs.

Desfiles em São Paulo

16 de abril, sábado – GRUPO DE ACESSO II

20h – Brinco da Marquesa

20h50 – Camisa 12

21h40 – Uirapuru da Mooca

22h30 – Primeira da Cidade Líder

23h20 – Unidos de Santa Bárbara

0h10 – Torcida Jovem

1h – Nenê de Vila Matilde

1h50 – Unidos do Peruche

2h40 – Imperador do Ipiranga

3h30 – Amizade Zona Leste

4h20 – Tradição Albertinense

5h10 – Dom Bosco de Itaquera

21 de abril, quinta-feira – GRUPO DE ACESSO

20h – Morro da Casa Verde

21h – Camisa Verde e Branco

22h – Mocidade Unida da Mooca

23h – Independente Tricolor

00h – Estrela do Terceiro Milênio

1h – X-9 Paulistana

2h – Leandro de Itaquera

3h – Pérola Negra

22 de abril, sexta-feira – GRUPO ESPECIAL

23h15 – Acadêmicos do Tucuruvi

00h20 – Colorado do Brás

01h25 – Mancha Verde

02h30 – Tom Maior

03h35 – Unidos de Vila Maria

04h40 – Acadêmicos do Tatuapé

05h45 – Dragões da Real

23 de abril, sábado – GRUPO ESPECIAL

22h30 – Vai-Vai

23h35 – Gaviões da Fiel

0h40 – Mocidade Alegre

1h45 – Águia de Ouro

2h50 – Barroca Zona Sul

3h55 – Rosas de Ouro

5h00 – Império de Casa Verde