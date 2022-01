Dez motoristas são presos por embriaguez ao volante

Dez motoristas foram presos por embriaguez ao volante, na madrugada desta sexta-feira (28), durante a 5ª Operação Lei Seca, realizada na Avenida Tenente Coronel Duarte, no bairro Porto, em Cuiabá.

Durante a ação, foram realizados 119 testes de alcoolemia. Destes, 27 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, sendo autuados pela prática; e seis se recusaram a fazer o teste.

Os agentes da segurança pública identificaram ainda outros 13 motoristas que não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 24 conduziam veículo sem registro ou não licenciado.

Nesta operação, foram registrados 77 Autos de Infração de Trânsito (AITs). Já outros 10 motoristas assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por não serem habilitados.

Ao todo, 119 veículos foram fiscalizados, dentre eles, 50 foram removidos, sendo 44 carros e seis motocicletas. Os agentes recolheram 29 documentos, sendo 27 CNHs e dois Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs).

A operação Lei Seca é uma ação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) com apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletram), policiais penais do Setor de Operações Especiais (SOE), Departamento de Trânsito (Detran-MT) e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá.