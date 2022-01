Diagnóstico precoce pode evitar sequelas da Hanseníase

Perdendo apenas para a Índia, o Brasil é segundo país no mundo em casos de hanseníase. Nos últimos 10 anos foram registrados 312 mil casos, uma média de 30 mil novos casos por ano. Os dados são da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Os principais sintomas são manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele com perda de sensibilidade no local e formigamento dos membros.

No Janeiro Roxo, mês dedicado ao combate e à conscientização sobre a doença, o médico dermatologista do Sistema Hapvida e membro da SBD, Diogo Pazzini Bomfim, destaca a importância do diagnóstico precoce da doença.

A transmissão da doença é feita por via respiratória e na maioria das vezes devido à proximidade acomete pessoas da mesma família. Por outro lado, apesar de ser uma doença endêmica, a maioria das pessoas é resistente ao bacilo de Hansen, bactéria causadora da hanseníase.

Diogo Bonfim explica que é preciso consultar um médico para um diagnóstico completo e informações sobre o tratamento correto. “É fundamental o tratamento precoce, pois a doença pode levar sequelas incapacitantes”, explicou o médico.

Entre as principais sequelas estão a perda da força dos músculos, causando dificuldades físicas para atividades manuais ou se locomover. Em casos mais brandos, a sensibilidade da pele pode não voltar a ser a mesma de antes da doença.

O médico reforça que o tratamento da doença é simples, feito por medicação via oral, e a transmissão da doença para automaticamente após o paciente tomar a primeira dose do remédio. Porém, é preciso seguir o tratamento completo, que leva de seis meses a um ano.

Diogo chamou a atenção também para o preconceito em relação à hanseníase, infecção que já foi muito comum em quase todo o mundo. “Ao longo da história houve muito preconceito e hoje a gente sabe que não tem o menor sentido”, finalizou o médico.