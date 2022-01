Dupla é presa com frascos de lança perfume e maconha

Por volta das 17h, os policiais foram acionados, via 190, para prestar apoio a uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, em uma ocorrência de princípio de incêndio em uma casa. No local, populares informaram a PM que dois homens saíram da residência. No interior do imóvel, os bombeiros localizaram uma mala em chamas contendo diversos frascos de lança perfume e uma caixa de papelão com um tablete de maconha em cima do sofá.