Elefante raivoso capota carro de família em safári

Uma família acabou tendo mais emoção do que gostaria em um safári. O carro de um grupo de turistas acabou capotado por um elefante raivoso, em um vídeo bastante assustador gravado na África do Sul.

O carro ocupado por um casal de pais e duas crianças foi virado pelo paquiderme como se fosse de brinquedo.

O vídeo com o flagrante foi feito pelo motorista de um carro que vinha logo atrás. Como a filmagem já começa com o ataque de fúria do animal, não é possível descobrir um possível motivo do ataque.

Outros motoristas tentaram ajudar, buzinando e acelerando em direção ao elefante, mas não conseguiram interromper o momento de fúria.

A testemunha que filmou o vídeo diz para a companheira do carona “para ligar para eles”, uma provável referência aos administradores do parque, e ela responde que ‘não sabe para quem ligar”.

Apesar da fúria do ataque, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves, mas se disseram extremamente chocados com a situação.

Nas redes sociais, alguns compararam o ataque do animal com a ferocidade do T-Rex do primeiro filme da franquia Jurassic Park, que também capota um veículo.

A direção do iSimangaliso Wetland Park disse que investigará as circunstâncias do acidente.