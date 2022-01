Enem 2021: hoje é o primeiro dia de reaplicação do exame

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) aplica neste domingo (9) a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para inscritos que tiveram isenção em 2020, mas não compareceram nos dias das provas e para candidatos que estavam com Covid 19 ou outra doença contagiosa em novembro. Também será aplicado o Enem PPL — para pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa.

Os candidatos farão as provas neste e no dia 16. O objetivo é garantir o direito de os participantes utilizarem o resultado do exame para acessar a educação superior, por meio de programas do MEC (Ministério da Educação), como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

As provas têm o mesmo grau de dificuldade e seguem a mesma sequência do exame aplicado em novembro. Neste primeiro dia serão aplicadas as provas de linguagens e ciências humanas e os candidatos terão de escrever uma dissertação. No próximo domingo (16), os participantes respondem a questões de matemática e ciências exatas e da natureza.

Todos os participantes deverão comparecer ao local de prova usando máscara cobrindo o nariz e a boca. É recomendado levar máscaras extras caso seja necessário trocar. O Inep orienta que os candidatos respeitem o distanciamento.

Os participantes devem levar documento original com foto e caneta esferográfica de material transparente e tinta preta. Todos os objetos devem ficar guardados e o celular deve permanecer desligado. Qualquer emissão de sinal sonoro leva a desclassificação do candidato.

Como nas edições anteriores, os portões serão abertos ao meio-dia (horário de Brasília) e fecham pontualmente às 13h. As provas começam às 13h30 e terminam às 19h. Os estudantes só podem deixar o local do exame após as 15h.

A reaplicação da prova para os isentos em 2020 ocorre após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que garantiu as inscrições com isenção de taxa a 3 milhões de estudantes que tiveram isenção em 2020, mas não fizeram a prova com receio da pandemia do Covid-19.

O edital do Enem 2021 exigia que os estudantes que tiveram isenção em 2020 e faltaram deveriam apresentar documentos justificando a ausência. Em caso de doença, o participante precisaria apresentar atestado médico para justificar a ausência e ter direito a isenção do pagamento de taxa na edição deste ano.

Após uma ação de partidos da oposição e entidades estudantis, o STF manteve a isenção de taxa desses participantes para a edição de 2021 e reaplicação do exame.