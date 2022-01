Equipamentos furtados de fazenda e avaliados em R$ 150 mil são recuperados e três suspeitos presos

Peças agrícolas avaliadas em R$ 150 mil, furtadas de uma propriedade rural de Ribeirão Cascalheira, foram recuperadas pela Polícia Civil do município e três suspeitos do crime presos na sexta-feira (28.01), em flagrante.

Após ser comunicada sobre o furto ocorrido na fazenda, a equipe da delegacia deu início às diligências e conseguiu identificar os autores do crime. Com apoio da PM local, os três suspeitos foram presos e as peças recuperadas.

O gerente da fazenda procurou a Delegacia da Polícia Civil e informou que o veículo de uma empresa que fornece combustível à propriedade deu um problema mecânico na noite anterior, quando então foram chamados prestadores de serviço para fazer o conserto do veículo, onde ficaram até o início da madrugada.

No dia seguinte, quando as equipes da fazenda iniciaram o turno de trabalho notaram que estavam faltando equipamentos como parafusadeira, monitor de GPS de máquinas agrícolas, bateria, entre outros.

Após a delegacia iniciar as diligências, os policiais conseguiram identificar as pessoas que estiveram na propriedade e que, mesmo após consertar o veículo para o qual foram chamadas, ainda permaneceram por um período no local.

Dois suspeitos foram localizados a 20 quilômetros da cidade. Questionados, eles entraram em divergência sobre o horário em que estiveram na fazenda e quando saíram da propriedade. Um deles acabou dizendo que já tinha passagens criminais anteriores e não assumiria sozinho o furto. O segundo disse que ambos fizeram o furto a mando de outra pessoa para a qual trabalhavam.

Os investigadores localizaram o dono da oficina, que também foi preso em flagrante, mas alegou desconhecer o que seus funcionários cometeram.

Os três foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado e serão conduzidos a uma unidade prisional, onde aguardarão audiência de custódia.