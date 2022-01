Especialista dá dicas de como colocar em prática as metas do ano novo

Todo final de ano sempre ouvimos algumas frases clichês como: “ano que vem eu vou emagrecer”, “prometo que no próximo ano vou mudar de vida”, porém as vezes não conseguimos colocar em prática as metas que tínhamos definido. Mas por qual motivo isso acontece?

O coordenador do curso de psicologia da Universidade de Cuiabá (Unic), Daieni Dias, explica que muitas pessoas não sabem desempenhar essas metas, mas existem muitas maneiras de trabalhar no autodesenvolvimento e no aprimoramento pessoal que auxiliam nesse processo.

“A melhor maneira é começar do começo. Inicie com as metas mais fáceis de serem realizadas e depois siga para as mais complexas. Ou seja, trabalhe com o que é possível naquele momento. Com a execução das metas mais simples é possível conseguir preparar o terreno para colocar em prática as mais complexas”, destaca Daieni.

Para auxiliar nesse processo, o professor Rafael elencou algumas dicas:

– Menos promessa, mais ação

Tenha foco no que realmente tem importância. Existe sempre um desejo no início do ano de renovar tudo, porém é necessário saber que realizar tudo de uma única vez é impossível. Portanto, priorize as metas que realmente importam para você. Não prometa algo simplesmente por prometer e se realmente deseja aquilo corra atrás para realizar.

– Compartilhe as metas

Torna-las públicas ajuda no processo, pois aumenta a sua responsabilidade na realização do que foi planejado, exigindo mais força e ação, aumentando a autocobrança.

– Fatie-as para a realização completa

Para atingir uma meta é preciso fatiar até o cumprimento do objetivo. Isso irá te ajudar a chegar lá, dando uma sensação de conquista e contribuindo com mais energia para os próximos passos. Exemplo: Se a meta é ler, comece por livro menor. Se for um triátlon comece com uma corrida de 100 metros, o importante é começar.