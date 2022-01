Estrela de reality é internada após ser ‘arremessada’ por cavalo

A estrela de reality shows Lisa Vanderpump se feriu em um acidente neste domingo (30), em Los Angeles, nos EUA.

De acordo com o site TMZ, Lisa estava fazendo uma cavalgada quando foi ‘arremessada’ pelo cavalo, que teria se assustado com alguma coisa não identificada.

Famosa por programas como Vanderpump Rules e The Real Housewives of Beverly Hills, Lisa foi jogada por cima da cabeça do animal, caindo de costas no chão.

A personalidade da mídia, de 61 anos, foi internada com a perna quebrada em dois lugares diferentes. Ainda de acordo com o TMZ, ela foi levada de ambulância e chegou ao hospital com muita dor.

Lisa também machucou as costas durante o acidente. O TMZ revela que ela precisará de uma cirurgia, mas que está fora de perigo.

O site diz que ela ficou em choque após o acidente, já que monta há cerca de 6 anos e é íntima dos cavalos do local.