Everton Cebolinha manifesta desejo de jogar pelo Flamengo

Após semana agitada com a contratação de Marinho, o Flamengo volta a concentrar as atenções em Everton Cebolinha, desejo antigo do clube carioca. De acordo com o jornalista italiano Rudy Galetti, do Sky Sports e da TV Sportitalia, o jogador informou ao Benfica (POR) sobre o desejo de defender o Rubro-Negro.

A negociação não vai ser fácil. Isso porque o clube português não tem intenção de emprestar o atacante. Para dar início às negociações, o time de Lisboa colocou um valor mínimo de 15 milhões de euros (cerca de R$ 89,7 milhões na cotação atual) para recuperar a investida.

O jogador de 25 anos foi comprado em 2020, quando atuava pelo Grêmio, por 20 milhões de euros (cerca de R$ 127,6 milhões na cotação da época). Em 78 partidas disputadas, marcou 13 gols e distribuiu 15 assistências.

A janela de transferências europeia se encerra neste domingo (30) e dirigentes do Flamengo devem conversar com representantes do Benfica em Portugal.