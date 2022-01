Executiva do MDB em Rondonópolis quer unidade do partido nas eleições

Os membros da Executiva do Diretório Municipal do MDB de Rondonópolis começaram a discutir o planejamento para as eleições de outubro. A primeira reunião dos líderes da legenda ocorreu na segunda-feira, mas os detalhes só foram divulgados hoje (19).

A reunião foi conduzida pelo presidente do diretório municipal, o deputado estadual Thiago Silva, e contou com a participação dos membros da executiva e também dos vereadores Cláudio da Farmácia e Investigador Gerson e Deputado Estadual Thiago Silva.

Eles discutiram as novas regras eleitorais, a montagem de chapas proporcionais e também como deve ser a mobilização do partido na região e no Estado.

Thiago Silva disse que os líderes do partido em Rondonópolis também demonstraram preocupação com a nova onda de contaminações por Covid-19 e outras síndromes respiratórias. Há também o pedido de que o partido fortaleça a luta pela retomada do crescimento econômico.

“Debatemos a atual situação da saúde e políticas de desenvolvimento econômico em Mato Grosso. Depois da pandemia o nosso objetivo é continuar contribuindo com ações que visem a diminuição da desigualdade social”, afirmou.

Conforme o deputado, a executiva também destacou o trabalho da bancada de vereadores e fez um apelo pela unidade do partido no processo eleitoral.

“Os nossos vereadores estão ajudando a cidade e, no Estado, o partido através do nosso trabalho e da nossa bancada tem respaldado os investimentos em nossa cidade. O nosso objetivo é continuar trabalhando para os mato-grossenses, promover o crescimento do MDB de Rondonópolis e consolidar o trabalho realizado em Mato Grosso. Com união, foco e fé vamos continuar ampliando a contribuição do nosso partido nas ações do Estado”, disse o deputado estadual Thiago Silva.

As eleições deste ano ocorrem em 2 de outubro para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. O MDB do município está trabalhando para continuar com a representatividade na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional.

(com informações da Assessoria)