Família pede ajuda após casa pegar fogo no Altamirando

Uma casa pegou fogo e ficou destruída no bairro Altamirando, na noite desta sexta-feira (31), em Rondonópolis (MT). Tudo indica que o fogo começou na parte elétrica. Ninguém estava no local no momento do incêndio.

A moradora da casa disse que havia saído, quando recebeu a informação do fogo. A princípio os vizinhos tentaram controlar as chamas. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu apagar o fogo.

“Queimou meu guarda-roupa, roupas, documentos dos meus filhos, cama, ventilador. Vai fazer três semanas que estou em Mato Grosso. Tenho quatro filho, foram as roupas e documentos dos meus filhos” desabafa Michele que é a moradora da casa e mãe de 4 filhos com idades de 8 anos, 7 anos, 4 anos e 2 anos.

Para aqueles que querem ajudar com doações o telefone para contato é o (66) 9.9604-6322 (Vagner / irmão da Michele).