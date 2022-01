Família Poncio divulga comunicado que explica internação de Simone

A família Poncio emitiu um comunicado oficial nesta quarta-feira (5) para explicar o motivo da internação de Simone Poncio em uma clínica psiquiátrica.

A mãe de Sarah e Saulo Poncio está com problemas ligados ao uso de remédios para ansiedade e depressão: “A família Poncio, através de sua assessoria de imprensa, vem esclarecer ao público alguns fatos sobre a internação de Simone Poncio em uma clínica psiquiátrica. Simone fazia uso de medicamentos para ansiedade e depressão prescritos por um profissional. Após um período de estresse, ela acabou aumentando a dosagem desses fármacos por conta própria”, diz a nota.

A empresária então foi internada para receber o atendimento correto: “Devido a forte dependência dos remédios, a família da empresária e os médicos decidiram que a internação seria o melhor caminho para que ela tivesse uma assistência adequada. Eles agradecem a preocupação de todos os fãs e amigos com Simone, e pedem orações e boas energias para a rápida recuperação da empresária”, finaliza o comunicado.

No Instagram, Márcio Poncio, ex-marido de Simone, falou sobre a internação: “Simone Poncio estamos aqui por você, como você sempre esteve por nossa família. Fique firme, já superamos tantas coisas juntos, é certo que vamos superar essa fase de doença também afim de darmos testemunho a todos das maravilhas de Deus. Estamos com você, sua família está com você. Já deu tudo certo. Peço a oração de todos vocês por ela que hoje se encontra internada fazendo um tratamento para retirada de antidepressivos usados em excesso em uma clínica no Rio. Oremos”.

Nesta semana, Saulo Poncio, filho de Simone, se separou oficialmente da mulher, a influenciadora Gabi Brandt. “Escrevo isso com lágrimas nos olhos, mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Na vida, as vezes temos que dar dois passos pra trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu. Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família”, escreveu Gabi nas redes sociais.

Saulo não chegou a se pronunciar sobre a separação, mas compartilhou a publicação do pai a respeito da internação da mãe.