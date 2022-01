Farmácia estadual forneceu medicamentos e insumos para mais de 100 mil pacientes

A Farmácia Estadual, unidade especializada administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), atendeu mais de 100 mil pacientes durante o ano de 2021. A unidade atua no fornecimento de medicamentos e insumos farmacêuticos. De janeiro a novembro de 2021, a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) cadastrou 3.696 novos pacientes e renovou o cadastro de 47.124 usuários em Mato Grosso.

“Além dos itens que são de responsabilidade do Estado, a SES também está adquirindo insumos que deveriam ser fornecidos pelo Ministério da Saúde, mas que estão em falta. O bem-estar e o atendimento do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser uma prioridade, sobretudo, nesta área de assistência farmacêutica”, avaliou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Para os 141 municípios, houve a distribuição de 2,9 milhões de insumos farmacêuticos para o combate à Covid-19, além do repasse de incentivo financeiro pelo programa de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (Farmácia Básica e Diabetes Mellitus), no total de R$ 9 milhões.

A SAF ainda atendeu as demandas do Sistema de Saúde Prisional, com a distribuição permanente de 691.287 itens, entre medicamentos e insumos. A Assistência Farmacêutica atua na manutenção de diversos programas de combate a doenças como Hanseníase, Hepatite, IST/Aids/HIV; Tuberculose e Sífilis. Também são fornecidos insumos via programas de Alimentação e Nutrição, Saúde da Criança e Tabagismo.