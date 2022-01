Fifa inicia venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2022

A primeira fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar começou nesta quarta-feira (19), às 7h (horário de Brasília), e se encerrará no dia 8 de fevereiro, no mesmo horário da abertura da comercialização dos setores para o público.

Neste momento, os torcedores vão enviar os pedidos de ingressos. Não faz diferença se um fã vai realizar esse procedimento nesta quarta-feira ou apenas no último dia de vendas, pois os bilhetes serão alocados apenas após o encerramento desta primeira etapa.

Nos casos em que a solicitação de ingressos para um dos jogos exceder o estoque disponível para o mercado nacional ou internacional, as entradas serão alocadas por meio de sorteio. Todos os candidatos, aprovados ou não, receberão uma notificação com o resultado de suas inscrições e as etapas seguintes, como o pagamento dos bilhetes.

Os torcedores terão a possibilidade de adquirir ingressos para uma partida específica, mas também poderão optar por uma série de ingressos para acompanhar os jogos de uma seleção durante a fase de grupos do Mundial do Catar.

O torneio terá início no dia 21 de novembro, enquanto a decisão está marcada para o dia 18 de dezembro. A França é a atual campeã mundial após conquistar o título diante da Croácia na Copa do Mundo da Rússia. O Brasil é o maior vencedor, com cinco títulos.