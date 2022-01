Força Tática apreende mais de 300 quilos de maconha e seis são detidos em Rondonópolis

A equipe de Força Tática da Polícia Militar fez uma grande apreensão de maconha na noite desta terça-feira (25) no Jardim Nova Era, em Rondonópolis-MT. Ao todo, seis pessoas foram detidas e encaminhadas à 1ª Delegacia de Polícia e uma ‘central de distribuição’ de drogas fechada. Os 424 tabletes estavam em um carro, recém-chegado de Ponta Porã-MS.

Segundo informações do sargento Pedro da Força Tática, que esteve à frente da ação, uma denúncia anônima indicou que, nesta terça-feira, uma grande quantidade de droga havia chegado em uma residência no bairro e, no local, muitas pessoas estariam mobilizadas para a distribuição do material.

“No momento que nos aproximamos da residência os suspeitos tentaram fugir, mas sem êxito”, relata o sargento, informando ainda que a droga estava no veículo Corsa Classic e os outros dois carros, também apreendidos no local, seriam usados na distribuição da maconha pela cidade.

Ao todo, seis pessoas foram detidas da PM. Entre elas, um menor de idade e dois suspeitos de Ponta Porã, os responsáveis por trazer a droga à Rondonópolis. Eles estariam no Corsa.

Com a ação policial, 320 quilos de maconha foram tirados de circulação e uma ‘central do crime’ fechada no Jardim Nova Era.