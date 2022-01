Françoise Forton morre, aos 64 anos, no Rio de Janeiro

A atriz Françoise Forton morreu neste domingo (16), aos 64 anos, no Rio de Janeiro. A artista, que atuou em seis novelas e em um sitcom na Record TV, tratava um câncer e estava internada na Clínica São Vicente, na zona sul da cidade.

A informação foi confirmada pelo hospital em comunicado enviado ao R7. “A Clínica São Vicente lamenta a morte da paciente Françoise Forton neste domingo (16) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes.”

Nas redes sociais, a também atriz Beth Goulart lamentou a partida da amiga Françoise.

“Hoje, nossa amada Françoise Forton virou estrela. Descansou de uma luta interminável contra um câncer, ela foi uma guerreira. Deixou para nós sua história de vida de amor à arte de representar nos palcos e na televisão. Fez parte da história de todos nós que acompanhamos seus trabalhos inesquecíveis, com seu talento, seu sorriso largo e coração grande”, escreveu Beth.

Ela ainda prestou solidariedade ao marido, ao filho e aos demais familiares da atriz. “Françu, como era chamada por nós, seus amigos, vai deixar muita saudade, era mais uma irmã que a arte me deu e que a amizade alimentou. Meus sentimentos mais profundos e sinceros a Eduardo Barata @edusbarata, seu companheiro, e a Guilherme @guilhermeviotti, seu filho, e também a toda a família. Ficamos mais pobres e tristes sem você, Françu. Que Deus te ilumine em sua nova caminhada espiritual, fortaleça e console sua família.”

Françoise era filha de pai francês e mãe brasileira, e nasceu no Rio de Janeiro, em 8 de julho de 1957. Com mais de 40 novelas no currículo, a estreia da artista foi em A Última Valsa, em 1969, na TV Globo.

O último trabalho de Françoise na televisão foi em 2020, na novela Amor sem Igual, da Record TV. Ela interpretou a personagem Olympia e dançou e cantou em francês em um dos episódios da trama.

A atriz deixa o marido, o produtor teatral Eduardo Barata, e o filho, Guilherme Viotti Forton.