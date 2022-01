Gasp e PJC identificam mais um descarte irregular de lixo em área inadequada

Agentes do Gabinete de Apoio a Segurança Pública (GASP) em conjunto com agentes da Policia Judiciária Civil, identificaram na tarde desta terça-feira (04), mais um descarte de lixo irregular nos fundos da ADM, no Distrito Industrial.

Conforme o B.O. registrado na 1º Delegacia de Polícia Civil os agentes faziam rondas de fiscalização de rotina pelo local quando se depararam com o descarte irregular de lixo proveniente de uma empresa que atua no segmento de som automotivo.

No local, os agentes identificaram caixas de papelão, restos de caixas de som de madeira, madeiras cortadas, tapeçaria e latas de cerveja, entre outros. Ocorre que nas caixas de papelão, os agentes localizaram informações que identificam a origem do material, bem como identificação da empresa e do suposto responsável.

Após a identificação do suspeito, os agentes tentaram contato com o responsável pela empresa, o senhor A.R.S., 40 anos de idade, mas não obtiveram êxito. O local foi então devidamente fotografado com o recurso de localização de GPS do Google; identificaram os dados da empresa e do responsável nas embalagens descartadas, e um Boletim de Ocorrências foi então registrado e encaminhado para providências administrativas, e a respectiva responsabilização criminal dos envolvidos no descarte irregular.

Por conta do ato praticado, o responsável ou responsáveis deverão responder na justiça administrativamente e criminalmente por dano ambiental ou crime ao meio ambiente, conforme a Lei dos Crimes Ambientais (lei nº 9.605/98): “poluição e outros crimes ambientais: causar poluição que resulte ou possa resultar danos à saúde humana ou mortandade de animais ou destruição significativa da flora, de maneira culposa (ação consumada)”.

A Coordenação do GASP repassa que as fiscalizações vão continuar. E a recomendação é para que as pessoas evitem fazer o descarte de lixo em locais inadequados e procurem um dos quatro Ecopontos espalhados em pontos estratégicos da cidade, pois manter a cidade limpa e promover a saúde pública, é um dos objetivos da administração municipal.