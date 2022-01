Gerente de facção criminosa e mais 4 são presos em ação da Derf

Cinco pessoas foram presas em flagrante pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) nesta segunda-feira (10), em Rondonópolis (MT). Entre os presos está o gerente de uma facção criminosa da região Salmen.

A primeira prisão foi de um indivíduo que estava em posse de um televisor e outros objetos furtados de uma residência no início do ano. Ele foi autuado pelo crime de receptação.

Os objetos furtados foram encontrados no fundo da residência do indivíduo, no bairro Vila Duarte. De acordo com informação da polícia, o suspeito tem diversas passagens por crimes patrimoniais, inclusive utiliza tornozeleira eletrônica. O indivíduo disse para a PC que ficou preso 11 anos na Mata Grande por um latrocínio ocorrido em Rondonópolis.

Outra diligência resultou na prisão de 3 pessoas que estavam agindo no tráfico de drogas. Após investigações, foram apreendidas uma barra e nove porções de cocaína pura, balança de precisão, caderno de anotações acerca do tráfico e rolo plástico (utilizado para embalar a droga). A PC ainda apreendeu R$ 3024,00 em espécie proveniente do tráfico de drogas.

Um dos presos foi identificado como o gerente de uma facção criminosa da região Salmen. O trio foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ainda, em outra ação, foi preso um indivíduo que estava comercializando drogas no bairro Vila Mineira. Ele também deve responder por tráfico de drogas.

A PJC informou que o suspeito já estava sendo investigado e realizava o tráfico na modalidade formiguinha para despistar as forças policiais.

Durante um trabalho investigativo foi possível prender o suspeito com entorpecente, apetrechos para o preparo e cerca de R$ 900,00 em espécie. O indivíduo foi conduzido para a delegacia de polícia e colocado a disposição da autoridade policial para trâmites que o caso requer.