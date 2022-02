Goleiro Cássio testa positivo para Covid-19 e continua afastado do Corinthians

Depois de ficar fora do jogo contra o Santo André no final de semana por apresentar sintomas gripais leves, o goleiro Cássio, do Corinthians, testou positivo para Covid-19. Segundo o clube, ele está sendo assistido pelo departamento médico.

Com isso, o camisa 12 é desfalque certo do Timão para o clássico contra o Santos na próxima quarta-feira (03). O jogo será na Neo Química Arena, às 21h35.

Para o duelo contra o Peixe, o mais provável é que Matheus Donelli seja o substituto. Porém, o Alvinegro confirmou na noite desta segunda-feira a contratação do goleiro Ivan Quaresma, ex-Ponte Preta. O jogador, que completa 25 anos em 7 de fevereiro, assinou com o clube do Parque São Jorge até 2024.

Ainda nesta segunda, o clube atualizou as situações do zagueiro João Victor e dos meio-campistas Renato Augusto e Willian, que também ficaram fora do jogo em Santo André. Os três treinaram normalmente e devem jogar na quarta.

O Corinthians tem quatro pontos em dois jogos no Paulistão 2022 – um empate sem gols na estreia em casa contra a Ferroviária e uma vitória, por 1 a 0, sobre o Santo André no ABC.