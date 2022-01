Governo esclarece que não houve novo deslizamento de terras no Portão do Inferno

Por meio de uma comunicado, o governo do Estado esclareceu que não houve novo deslizamento de terras na MT-251, na região do Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães. Nesta segunda-feira (17), equipes da Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local e não constataram novo deslizamento.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) monitora o local e também não verificou bloqueio de pista da rodovia.

Na semana passada, equipes do governo vistoriaram a região e apontaram que a trafegabilidade da via permanece segura à população.