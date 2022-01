Governo investe mais de R$ 1 bilhão em obras de infraestrutura

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) realiza um investimento de mais de R$ 1 bilhão em Cuiabá, entre obras que estão em execução ou em licitação. As ações compreendem obras de pavimentação urbana, construção de pontes e também a finalização de obras da Copa do Mundo.

A maior obra em execução no momento, é a construção do Novo Hospital Universitário Julio Muller, localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, entre Cuiabá e Santo Antônio de Leverger. Orçada em R$ 207 milhões, a Sinfra-MT assinou a ordem de serviço para o início das obras em 3 de novembro deste ano.

Outra obra de grande importância que teve ordem de serviço assinada neste ano, foi a pavimentação do primeiro lote do Rodoanel de Cuiabá, no Contorno Norte, orçada em R$ 204,9 milhões.

No momento, a Sinfra-MT também está construindo uma ponte sobre o Rio Cuiabá, no bairro Parque Atalaia, incluindo o acesso, uma ponte de concreto sobre o Rio Bandeira, na MT-400, o acesso ao Parque Novo Mato Grosso e a pavimentação da Avenida Mario Palma, na região do Ribeirão do Lipa.

Também são executadas obras de recuperação do asfalto no Distrito Industrial, de pavimentação do Loteamento Centro América e a recuperação da Trincheira Jurumirim, que deve ser entregue no começo de 2022.

Entre as obras que estão em processo de licitação, o maior investimento é a implantação do Ônibus de Trânsito Rápido (BRT). Com valor estimado em R$ 480 milhões, o edital foi lançado no dia 13 de dezembro e o resultado final do processo deve ser divulgado em 27 de janeiro de 2022.

Outras obras que estão em processo de licitação são o prolongamento da Avenida Parque do Barbado, a recuperação e conclusão da duplicação da Avenida Arquimedes Pereira Lima e a iluminação da Estrada de Chapada entre a Fundação Bradesco e o trevo para Manso.

Em breve devem ser lançadas as licitações para pavimentação da MT-401 entre Cuiabá e o Distrito do Aguaçu e a implantação do tratamento paisagístico da BR-364 no Distrito Industrial.

Projetos em andamento

A Sinfra-MT também tem projetos em andamento, que devem ser licitados em 2022. Entre essas obras estão a duplicação da Avenida V2, no Jardim Industriário, a duplicação da Avenida dos Trabalhadores entre os bairros Planalto e Doutor Fábio, um complexo viário na Avenida Miguel Sutil, pavimentação da MT-402, até o Coxipó do Ouro, da MT-400 entre o Sucuri e o distrito da Guia, e a restauração das rodovias para Santo Antônio de Leverger e Rosário Oeste.