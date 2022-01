Grupo de Pátio teve reunião em Jaciara sobre filiação ao PSB

O prefeito José Carlos do Pátio, a primeira-dama Neuma Moraes e o presidente da Câmara de Rondonópolis, vereador Roni Magnani, estiveram em Jaciara nesta semana. Fontes da coluna informam que o objetivo principal foi retomar a discussão sobre o ingresso do grupo no PSB, partido liderado pelo presidente da ALMT, Max Russi – que é também esposo da prefeita de Jaciara, Andrea Wagner.

O grupo de Pátio, hoje no Solidariedade, iniciou o diálogo há meses. A conversa corre em sigilo, mas a informação é que está adiantada.

Faltam definir pequenos detalhes sobre o espaço que terão na nova legenda, mas Max já teria assegurado espaço para o lançamento das candidaturas de aliados do prefeito rondonopolitano.

Por enquanto o grupo já fechou questão em torno do lançamento de Roni Magnani como candidato a deputado estadual.

Também pretendem lançar um nome à disputa pela Câmara Federal, que pode ser a primeira-dama Neuma Moraes ou mesmo Paulo José, chefe do escritório de representação de Rondonópolis em Brasília.

Já a participação na disputa majoritária (senado ou Governo) depende da evolução do diálogo no âmbito nacional, que também será retomado nesta semana. A cúpula do PSB avalia a possibilidade de integrar uma federação partidária para apoiar a candidatura do ex-presidente Lula – ideia que não agrada Max Russi, mas é bem vista por Pátio.