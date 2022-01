Homem é preso por maus-tratos após ser flagrado fazendo sexo com égua

Um homem de 39 anos foi preso por maus-tratos após ser flagrado enquanto mantinha relações sexuais com uma égua no Centro de Tradição Gaúcha, em Lucas do Rio Verde (MT), nesta quinta-feira (20).

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o homem foi flagrado sem roupa, praticando sexo com uma égua, dentro da baia dos animais. O indivíduo tentou fugir, mas foi imobilizado por populares que testemunharam o fato.

Um dos associados do Centro informou que essa não é a primeira vez que o homem maltrata animais. Em outra situação, o suspeito chegou a colocar um pedaço de madeira na égua, além de cortar as pernas do animal com uma faca.

Diante dos fatos o indivíduo foi preso e encaminhado para a Delegacia para providências cabíveis.

A Polícia Civil investiga o caso.