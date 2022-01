Hospital Santa Rosa inaugura centro de formação e abre vagas para neurorradiologia

O Hospital Santa Rosa inaugurou, nesta terça-feira (11.01), o primeiro Centro de Treinamento em Neurorradiologia de Mato Grosso. A unidade tem objetivo de formar médicos na subespecialidade de neurorradiologia intervencionista, dedicada ao diagnóstico e tratamento de doenças cerebrovasculares, como aneurismas, tumores cerebrais e acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com o diretor técnico do hospital, Cervantes Caporossi, o centro é pioneiro no estado e posiciona o Santa Rosa como unidade referência na prestação de serviço de diagnóstico e tratamento de neurocirurgia, neurologia e radiologia. “Além disso, esse é um marco para a nossa residência médica, que já forma profissionais em diversas áreas, como clínica médica, cirurgia geral, medicina intensiva, anestesiologia, neurocirurgia e medicina intensiva”, destaca Caporossi.

A formação no Centro de Treinamento em Neurorradiologia é realizada na unidade de hemodinâmica do Santa Rosa e tem duração de dois anos. Ao final do treinamento, o médico está oficialmente apto a realizar a prova de titulação na área pela Sociedade Brasileira de Neurorradiologia (SBNR). O hospital é credenciado pela SBRR em conjunto com o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

O coordenador do serviço de neurorradiologia intervencionista do Hospital Santa Rosa, Wilson Novais, ressalta que o centro aumenta a capacidade do hospital em realizar procedimentos cerebrovasculares mais complexos, em caráter eletivo ou emergencial. “Fomos a primeira unidade privada de Cuiabá a instituir um protocolo de atendimento emergencial e especializado ao paciente com suspeita de AVC. Além disso, temos o Kinevo, microscópio neurocirúrgico de alta tecnologia para execução de procedimentos diretamente no cérebro, na medula e em nervos periféricos. Temos uma equipe com três médicos neurroradiologistas intervencionistas e essa formação vai ajudar ainda mais pacientes”, ressalta Novais.

Vaga Aberta – O Hospital Santa Rosa já está com vaga disponível para o profissional interessado em fazer a formação na subespecialidade de neurorradiologia intervencionista. O interessado deve ter graduação em medicina e especialidade em alguma destas áreas: neurocirurgia, neurologia e radiologia e diagnóstico por imagem.

As inscrições seguem até 17 de janeiro de 2022 e deverão ser realizadas pelo site do hospital: www.hospitalsantarosa.com.br. O processo seletivo é dividido em duas etapas. A primeira tem prova objetiva em 19 de janeiro. Já a análise curricular será feita em 24 de janeiro. O resultado final será divulgado no site do Hospital Santa Rosa, em 27 de janeiro.