IFMT Rondonópolis abre 35 vagas para Proeja em Administração

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis está com inscrições abertas para o Programa Educação para Jovens e Adultos (Proeja) entre os dias 04 a 26 de janeiro. São 35 vagas disponíveis para o ensino médio integrado ao curso de Administração através do edital 16/2021, que será ministrado no período noturno.

Com duração de 3 anos, o curso tem o objetivo atender pessoas com idade acima 18 anos, que tenham concluído apenas o ensino fundamental, mas que almejam uma melhor colocação no mercado de trabalho, através de uma qualificação. Por isso, ao final do ensino médio, o aluno terá direito também a um diploma de Técnico Administrativo.

A inscrição é gratuita e pode ser feita online pelo site www.roo.ifmt.edu.br.

Considerando a Pandemia do COVID-19, quem desejar realizar a inscrição presencialmente no Campus Rondonópolis, deverá usar máscara de proteção facial. E o atendimento na Secretaria Geral de Documentação Escolar é de segunda-feira a sexta-feira, das 07 às 11h e das 13 às 17h.

A seleção se dará por meio de análise socioeconômica do candidato, a ser realizada com base no Formulário de Inscrição enviado. E a classificação dar-se-á conforme a ordem crescente da renda bruta familiar dos candidatos. Isto é, a lista de classificação considerará a menor renda.

A relação dos candidatos aprovados na 1a chamada, obedecendo ao limite de vagas deste Edital, será divulgada até o dia 08 de fevereiro de 2022, no endereço eletrônico http://roo.ifmt.edu.br/.

Do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio

Durante os três anos, o aluno desenvolverá a competência para executar operações administrativas relativas a protocolos e arquivos, confecção e expedição de documentos e controle de estoques; aplicar conceitos e modelos de gestão em funções administrativas; operar sistemas de informações gerenciais de pessoal e de materiais.

Terá como Campo de trabalho empresas e organizações públicas e privadas com atuação em marketing, recursos humanos, logística, finanças e produção. Espera-se que este profissional seja capaz de se inserir no mundo do trabalho de modo compromissado com o desenvolvimento regional sustentável, atuando com respeito aos princípios éticos, tendo flexibilidade frente às novas possibilidades de aperfeiçoamento e ocupação.