Impro agiliza dados para folha de pagamentos e retomada de aplicações

Depois da polêmica causada pela demora da Prefeitura em reconhecer a eleição dos novos gestores, o Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis (Impro) começa a retomar a normalidade. Mas ainda enfrenta problemas. Além do esforço para evitar atrasos no pagamento dos servidores em janeiro, o Instituto lida com o aumento de casos de Covid-19 e os procedimentos visando a retomada das aplicações financeiras.

O diretor-executivo, Roberto Carlos Carvalho, deu posse aos demais diretores e disse que a prioridade no momento é a atualização dos dados previdenciários – necessários para o cálculo dos salários de servidores ativos e inativos.

“Começamos a trabalhar na folha desde sexta feira e não paramos no final de semana. Acredito que conseguiremos organizar os dados em tempo hábil para garantir o fechamento da folha de pagamento dentro do mês de janeiro e evitar o risco de atraso”, disse Roberto à reportagem do Agora MT.

Já a normalização das aplicações financeiras deve ocorrer até o final da semana. Roberto explicou que, apesar de ter dado posse aos demais diretores na última sexta-feira (21), a portaria só foi disponibilizada no Diário Oficial do município na tarde de ontem (24).

“O Diário Oficial só saiu na tarde desta segunda-feira, após o expediente bancário, e dependemos dessa portaria para que a gerente de Finanças e Investimentos possa ter acesso às contas no banco. Esperamos resolver isso nos próximos dias”, explicou Roberto.

Essa demora deve aumentar os prejuízos causados pelo adiamento da nomeação dos gestores. O Sispmur calcula que só nos primeiros 20 dias do ano, quando os cargos estavam vagos, o Impro deixou de ganhar cerca de R$ 40 mil reais em rendimentos com aplicações financeiras.

O sindicato já anunciou que pretende recorrer ao Ministério Público para a abertura de uma ação judicial visando o ressarcimento dos danos.

DIRETORES

A nova diretoria do Impro, agora devidamente nomeada, é composta também por Danilo Ikeda Caetano, Procurador Jurídico; Fábio Sandro Lemos de Lima, Gerente de Benefícios; Rozimar Auxiliadora da Cunha, Gerente de Administração; Lucinete Rodrigues de Oliveira, Gerente de Finanças e Investimentos; Genilson Barros de Carvalho, Responsável pelo Controle Interno; e Rosalia Gomes Matos como Assistente Social.