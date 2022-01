Instituição de Rondonópolis abre inscrição de curso preparatório gratuito para concurso da segurança pública

O Instituto Professora Coraci, pelo setor educacional- IPC Educa, lançou o “Curso Preparatório Gratuito Oportunidade para [email protected]” com foco no concurso da segurança pública (PM, PC, Politec, Bombeiros Militar) de Mato Grosso. As inscrições estão abertas até 30 de janeiro e são realizadas no sistema online.

O interessado deve acessar o link https://forms.gle/gfHTUzp3dydoBbFq6 . A etapa de classificação será composta unicamente pelo preenchimento do formulário. Serão oferecidas um total de 100 (cem) vagas para o presencial e formação de cadastro reserva e vagas exclusivas para acompanhar o curso de modo online.

O curso e o material de apoio são 100% de graça conta com o apoio da OAB/MT- Rondonópolis, Escola Estadual Daniel Martins de Moura/Seduc-MT, Instituto Urbe, Instituto Mato Grosso- Direito Médico e Hospitalar, Coletivo Herdeiras do Quariterê, Levante Popular da Juventude e Gedifi- Cnpq/Unemat e tem por objetivo geral promover o acesso a um espaço de promoção e acesso aos estudos para concursos públicos com qualidade.

O idealizador do curso, Professor Éverton Neves, explica que é incluir pessoas que não possuem condições financeiras de custear um curso particular: “Em um momento tão difícil reunimos autoridades, professores, voluntários e doadores para que possamos promover igualdade de condições e igualdade de oportunidades para que a pessoa que for realizar o concurso possa ter melhores condições de aprovação. O trabalhador muitas vezes não consegue pagar a mensalidade de um cursinho preparatório. O desemprego e a inflação impactam em quem deseja se qualificar, se preparar”

As aulas serão ministradas presencialmente, no período de 07 a 19 de fevereiro de 2022, das 19 às 23 horas, de segunda a sexta. E no sábado nos três períodos. O cursinho será aplicado no auditório da Escola Estadual Daniel Martins de Moura.

A intenção do IPC é que todas as aulas sejam transmitidas por meio de plataformas online, assim as aulas poderão ser gravadas e disponibilizadas.

Documentos necessários

No ato de efetivação da inscrição o candidato deverá inserir o RG, CPF, o endereço residencial, comprovante de renda, um e-mail da Gmail (exemplo: [email protected] ), um número de telefone para recados (com whatsapp de preferência), histórico escolar de sua graduação e qual é (ou foi) sua instituição de ensino (público ou particular).

Maiores informações:

@institutoprofessoracoraci,

@evertonnevesprof;

@amigosdoinstitutoprofcoraci.

Instituto Professora Coraci

Há oito anos saiu do papel o projeto da professora Coraci Campos Santos. Depois de ficar todo o ano de 2012, em tratamento contra um câncer raro, na cidade de Barretos-SP, a educadora rascunhou ideias para formatar um projeto, que assistisse famílias com baixa renda.

A proposta era criar um ponto de apoio para amenizar a dor de quem fica longe, sem a família e faz o tratamento de câncer. Mas também com missão educacional, de conscientização e desenvolvimento das pessoas, além da assistência social e material.

A professora nascida em Tesouro e radicada em Rondonópolis, desde 1996, infelizmente não conseguiu testemunhar, em vida, o seu projeto.

Sonho, que virou Coletivo Professora Coraci e saiu do papel pelas mãos do filho Éverton Neves, advogado e professor da Unemat/Rondonópolis. “O nome é em memória a essa grande guerreira, professora que sempre lutou por justiça social. Começamos nossos trabalhos no ano de 2013, com ações pontuais feitas, por meio dos voluntários, como assistência material e técnica, como encaminhamentos e procedimentos e, também, quando necessário, judicialização de alguns casos de famílias carentes que precisavam de medicação ou tratamento específico. Conseguimos excelentes resultados, tanto em Rondonópolis, onde estamos sediados, como na da baixada cuiabana, Vila Bela da Santíssima Trindade, região Araguaia-Xingu e Aripuanã”.

De acordo com os históricos de promoções dos 12 meses do ano passado entre ações de educativas, assistenciais, formadores e culturais, mais de 1.600 pessoas foram beneficiadas.

A organização conta com três departamentos: IPC Social, IPC Educa e IPC Cultura. Tudo mobilizado por voluntários com desejo de fazer a diferença na sociedade.

Ao longo de 2021, o IPC Social beneficiou 307 famílias, cadastradas, na condição de vulnerabilidade e entregou 3.991 kg de alimentos não perecíveis, 658 peças de roupas, 39 cobertores, 158 pares de calçados, 67 unidades de medicamentos/suplementos alimentares e 02 alugueis sociais.

Daniel Freitas retribui com o voluntariado, o apoio dado pelo Instituto Professora Coraci para o tratamento do seu filho. “São pessoas que não lhe cobram nada e resolvem com muito respeito os encaminhamentos que a gente precisa. Eu só tenho a agradecer”.

O eixo IPC Educa promoveu 8 cursos, com foco na qualificação de mulheres desempregadas e líderes de suas residências. Quase 100 mulheres, nas cidades de Rondonópolis e Diamantino foram beneficiadas. A professora Silviane Ramos Lopes da Silva é voluntária da entidade e atende as cidades de Vila Bela, Várzea Grande e Cuiabá. A educadora realiza palestras e formação para com famílias vulneráveis, especialmente sobre o empoderamento e empreendedorismo: “A pandemia restringe, precisamos seguir os protocolos de segurança, mas seguimos levando mensagem de dias melhores para as comunidades. E é assim que eles vão descobrindo que é possível vencer, através de atitudes e criatividade”.

Já no eixo IPC Cultura foram realizadas parcerias com instituições de ensino e cultura como a Unemat, Universidade Federal de Rondonópolis, Uniasselvi, GPPFEM, NUEPE, Gedifi, Nupedf, Clube de Leitura de Alto Araguaia, Rafape-MT, Igreja do Evangelho Quadrangular de Diamantino, OAB/MT- Subseção Rondonópolis. Entre eventos, cursos e oficinas foram realizadas 14 ações.

A voluntária Diraci Campos explica que muitas pessoas na pandemia participaram dos cursos online: “Eu sou aposentada e é muito bom aprender mais, conhecer mais nossa cultura e o instituto está de parabéns, pois tudo foi feito gratuitamente para nós”.

O Instituto foi parceiro e financiou projetos importantes para a educação e cultura do Estado de Mato Grosso como a II Jornada Internacional de Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade, I Concurso de Redação de Rondonópolis de Defesa de Igualdade Racial, Curso de Formação de leitores, Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Bibliotecas universitárias, dentre outros.

O fundador do Instituto Professora Coraci, professor doutor Everton Neves, explica que a intenção, desde 2012, é criar igualdade de condições e igualdade de oportunidades para todos. “Inicialmente nossas ações eram restritas às ações sociais e atendimento à saúde, mas crescemos. O trabalho da instituição prevê ações em prol da educação de qualidade pelos eixos dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Assim vamos promovendo qualidade de vida, lutando contra a pobreza, as desigualdades e os cuidados com o meio ambiente por vários eixos e dimensões e modos”.

O Instituto tem sede própria na cidade de Rondonópolis. Está localizado no Jardim Adriana. Hoje devido a restrições pela nova onda de covid, ações estão focadas nas redes sociais.