Instituto Coraci atendeu mais de 1.600 pessoas no ano passado

O Instituto Professora Coraci-IPC apresentou nesta semana a prestação de contas dos trabalhos realizados em 2021. De acordo com os históricos de promoções dos 12 meses do ano passado entre ações de educativas, assistenciais, formadores e culturais, mais de 1.600 pessoas foram beneficiadas.

A organização conta com três departamentos: IPC Social, IPC Educa e IPC Cultura. Tudo mobilizado por voluntários com desejo de fazer a diferença na sociedade.

Ao longo de 2021, o IPC Social beneficiou 307 famílias, cadastradas, na condição de vulnerabilidade e entregou 3.991 kg de alimentos não perecíveis, 658 peças de roupas, 39 cobertores, 158 pares de calçados, 67 unidades de medicamentos/suplementos alimentares e 02 alugueis sociais.

O eixo IPC Educa promoveu 8 cursos, com foco na qualificação de mulheres desempregadas e líderes de suas residências. Quase 100 mulheres, nas cidades de Rondonópolis e Diamantino foram beneficiadas.

Já no eixo IPC Cultura foram realizadas parcerias com instituições de ensino e cultura como a Unemat, Universidade Federal de Rondonópolis, Uniasselvi, GPPFEM, NUEPE, Gedifi, Nupedf, Clube de Leitura de Alto Araguaia, Rafape-MT, Igreja do Evangelho Quadrangular de Diamantino, OAB/MT- Subseção Rondonópolis. Entre eventos, cursos e oficinas foram realizadas 14 ações.

O Instituto foi parceiro e financiou projetos importantes para a educação e cultura do Estado de Mato Grosso como a II Jornada Internacional de Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade, I Concurso de Redação de Rondonópolis de Defesa de Igualdade Racial, Curso de Formação de leitores, Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Bibliotecas universitárias, dentre outros.

O fundador do Instituto Professora Coraci, professor doutor Everton Neves, explica que a intenção, desde 2012, é criar igualdade de condições e igualdade de oportunidades para todos. “Inicialmente nossas ações eram restritas às ações sociais e atendimento à saúde, mas crescemos. O trabalho da instituição prevê ações em prol da educação de qualidade pelos eixos dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Assim vamos promovendo qualidade de vida, lutando contra a pobreza, as desigualdades e os cuidados com o meio ambiente por vários eixos e dimensões e modos”.

O Instituto tem sede própria na cidade de Rondonópolis. Está localizado no Jardim Adriana. Hoje devido a restrições pela nova onda de Covid, ações estão focadas nas redes sociais.