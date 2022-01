Investigado por tentativa de homicídio é preso após ficar meses foragido

Um homem de 35 anos, investigado por tentativa de homicídio ocorrida no ano passado, em Barra do Bugres, foi preso na sexta-feira (28.01) pela equipe de investigação da Delegacia do município.

O crime ocorreu em outubro do ano passado, quando o criminoso invadiu a casa da vítima, de 35 anos, e desferiu golpes de faca contra o ex-marido de sua namorada. Após uma discussão entre o casal, o investigado ameaçou a namorada de morte e depois foi até a casa do ex-marido dela e o atingiu com golpes no braço e no tórax. Um dos golpes atingiu o pulmão da vítima. Após cometer o crime, o suspeito fugiu da cidade.

A Polícia Civil instaurou investigação para apurar a tentativa de homicídio e o delegado Rodolpho Bandeira representou pela prisão preventiva do investigado, que permaneceu foragido até esta sexta-feira.

Os investigadores obtiveram informações de que o foragido estaria novamente em Barra do Bugres e após monitoramento conseguiram flagra-lo quando chegava a sua residência, no centro da cidade. Após o cumprimento do mandado de prisão, ele foi encaminhado para a unidade prisional do município.