Investimento em infraestrutura escolar foi R$ 469 milhões em 2021

Somente em obras de reformas, manutenção, mobiliário e construção de novas escolas estaduais, em 2021, o Governo de Mato Grosso investiu R$ 469 milhões. Conforme levantamento da Secretaria Adjunta de Gestão Educacional (Sage), este número representa uma diferença e aumento de mais de R$ 300 milhões em relação ao ano de 2011 quando o número de investimentos foi de R$ 115,28 milhões.

Os projetos foram viabilizados pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) com recursos do programa Mais MT, o maior programa de investimentos do Governo de Mato Grosso, cujos recursos totalizam R$ 9,5 bilhões em quatro anos (2019/2022).

Os recursos descentralizados destinados somam R$ 47.680.789,43 e auxiliaram na manutenção corretiva em 415 unidades escolares. Nos últimos 3 anos de gestão foram construídas e entregues 16 novas escolas estaduais e outras 18 foram reformadas e entregues. Também foram construídas e entregues 15 quadras poliesportivas.

A climatização foi adotada em 102 escolas, sendo 12 em 2020, e 90 em 2021. Para 2022 a previsão da Seduc é de que 106 escolas sejam climatizadas. Para auxiliar no transporte escolar dos alunos foram adquiridos 19 ônibus em 2021, e para este ano, 600 novos veículos devem ser comprados.

Além dos investimentos em infraestrutura e na área pedagógica, o secretário de Educação, Alan Porto, destaca o foco na formação continuada dos professores e aquisição de material didático do Sistema Estruturado de Ensino, similar ao utilizado em escolas particulares.

Em todo o Estado, são mais de 18 mil profissionais beneficiados. “Todos os investimentos que estamos fazendo nos últimos anos é para tornar a escola um ambiente atrativo e de qualidade para os nossos estudantes, além de trabalhar a formação continuada dos nossos profissionais para reforçar a aprendizagem. É por meio da educação que vamos conseguir transformar e construir um futuro melhor”, afirmou o secretário.

Dentre os investimentos na parte pedagógica, para melhorar a aprendizagem dos estudantes, o Governo do Estado ainda garantiu notebook para todos os professores do Estado que estão em sala de aula.

Entre as obras entregues em 2021 estão o novo prédio da Escola Estadual Mário de Castro, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. Com investimentos de R$ 7.831.454,23, a escola tem capacidade para 1.700 estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. São 17 salas de aula, laboratórios de física e química, sala do Profissão 4.0, sala de professores, sala de reuniões, secretaria, coordenação, diretoria, refeitório e quadra poliesportiva.

No bairro Coophema, em Cuiabá, a Escola Estadual Hermelinda de Figueiredo foi totalmente transformada e ganhou salas de aula climatizadas, refeitório, laboratório e quadra poliesportiva. Foram investidos R$ 2.725.705,50.

Em Rondonópolis, foi entregue a reforma geral e ampliação da Escola Estadual Marechal Dutra. Com investimentos de R$ 4,4 milhões, a unidade teve uma das maiores transformações em Mato Grosso. São 16 salas de aula climatizadas, laboratórios, parte administrativa, refeitório, cozinha e quadra poliesportiva coberta.

CONFIRA ABAIXO A TABELA COM OS INVESTIMENTOS DOS ÚLTIMOS 10 ANOS