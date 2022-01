Prefeitura de Jaciara retoma uso obrigatório de máscaras e amplia restrições

A Prefeitura de Jaciara publicou um novo decreto reforçando medidas de distanciamento, limite da capacidade de público nos estabelecimentos e retomando a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais externos e internos. O decreto entrou em vigor ontem e tem o objetivo de evitar o avanço da Covid-19 no município.

A Prefeitura ressalta que haverá fiscalizações diárias nos estabelecimentos públicos e privados, com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Inicialmente as medidas valem até o dia 19 de fevereiro, mas pode haver prorrogação desse prazo.

Os bares, conveniências, “espetinhos”, lanchonetes, sorveterias, tabacarias e carrinhos de lanches poderão funcionar neste período, nos horários permitidos para as atividades nos alvará emitidos pela Prefeitura.

Os estabelecimentos precisarão organizar a disposição de mesas e cadeiras seguindo rigorosamente as normas sanitárias de distanciamento entre as pessoas – incluindo o uso máximo de 50% da capacidade de ocupação e demais medidas constantes no decreto.

O novo decreto mantém a previsão de retorno das aulas 100% presenciais no dia 7 de fevereiro na rede municipal. Já os eventos carnavalescos, públicos e privados, poderão ser suspensos em razão do aumento do número de casos.

A Prefeitura também recomenda que cidadãos com sintomas do novo coronavírus procurem o Centro de Atendimento Covid19, para realização de exames clínicos e demais providências adequadas ao caso, sem prejuízo do imediato isolamento domiciliar e social.

AVANÇO

A retomada das restrições foi definida por causa do aumento no registro de novos casos da doença e também da ocupação de leitos nas unidades de saúde.

Conforme o último boletim epidemiológico, divulgado nesta sexta-feira (21), Jaciara tem atualmente 272 casos ativos e duas internações, sendo uma em leito clínico e outro em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Entre o dia 3 e 21 de janeiro, a média de contaminados pela Covid na cidade chegou a 15 casos por dia.