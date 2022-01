Janaína cumpre agenda hoje em Poxoréu e Primavera do Leste

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) decidiu aproveitar os dias de recesso parlamentar para cumprir agenda em vários municípios de Mato Grosso e conversar com lideranças locais. Na semana passada ela esteve em Rondonópolis e na tarde desta segunda-feira (03) visitará as cidades de Primavera do Leste e Poxoréu.

Em Primavera, a deputada e o prefeito Leonardo Bortolin (MDB) se encontram com vereadores, às 15h30, na Câmara Municipal, para um bate papo sobre políticas públicas locais e as principais demandas do município.

Na sequência, a deputada segue para o município de Poxoréu, onde acompanha a posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal. A Casa terá como presidente no próximo biênio a vereadora Zenilda Rosa de Paula, como vice-presidente José Vieira Nunes Neto, como primeiro-secretário o vereador Adriano Aparecido Maia e segundo-secretário o vereador Gaudêncio César Oliveira Neves.

A sessão de posse na Câmara Municipal de Poxoréu acontece no Plenário Tarquínio Soares Silva, às 17 horas.

