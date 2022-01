Janaína vai ouvir moradores e lideranças de Campo Verde nesta quinta-feira

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) estará hoje (20) no município de Campo Verde, onde participará de evento na Câmara Municipal e se reunirá com o prefeito Alexandre Lopes para discutir as prioridades do município.

No período da manhã a deputada visitará algumas lideranças políticas e comunitárias locais e na sequência dá início à agenda oficial.

A reunião na Câmara Municipal está marcada para às 10h. A parlamentar disse que quer conversar com todos os vereadores sobre medidas que podem ser viabilizadas através da atuação na Assembleia Legislativa.

Após a reunião na Câmara a deputada terá uma audiência oficial com o prefeito Alexandre Lopes. O encontro será na sede da Prefeitura Municipal de Campo Verde.

A agenda de hoje faz parte do projeto #JANANAESTRADA iniciado no primeiro mandato da parlamentar. Ela já esteve em várias cidades, inclusive durante o recesso parlamentar, e avalia de forma positiva o resultado desse contato direto com a população e as lideranças políticas.

“A ideia é estar sempre próxima aos munícipios e ciente das necessidades locais para que eu possa desenvolver ações municipalistas reais e que beneficiem o maior número de pessoas possível”, finaliza.