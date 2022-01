Jogador do Corinthians ameaça ex-namorada por agressão e time promete providências

O Corinthians se posicionou sobre as ameaças feitas pelo atacante Rodrigo Varanda, de 19 anos, a uma ex-namorada através das redes sociais. Varanda teve mensagens expostas em que ameaçava agredir Amanda Romano, com quem tem um filho de 1 ano. O clube paulista informou que tomará providências em relação ao acontecido.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que foi questionado a respeito do atleta Rodrigo Varanda, que está em férias depois da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tão logo ele retorne, o clube, por meio de seu Departamento de Formação de Atletas, encaminhará as providências que lhe cabem como formador do esportista e, acima de tudo, do jovem cidadão”, divulgou o time em nota oficial.

Varanda admitiu ser o autor das mensagens, divulgadas por Amanda em suas redes sociais. Nas imagens, o jogador do Corinthians xinga a ex-namorada e ameaça: “Torce para um dia eu não te ver porque você vai tomar um pau”. Amanda também disse que os dois estão separados há três meses.

O atacante corintiano se defendeu também por meio das redes sociais, afirmando que sofria ameaças enquanto namoravam e que possui cicatrizes pelo corpo, além de dizer já ter recebido facada e “copada” de Amanda. Rodrigo também alegou estar de cabeça quente por Amanda ter enviado uma foto sensual a seu melhor amigo. Ambos apagaram momentos depois as publicações feitas sobre o assunto.

Rodrigo Varanda está de férias após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual o Corinthians foi eliminado na terceira fase. O atacante disputou a competição após voltar de empréstimo do São Bernardo e briga para retornar ao profissional, no qual possui dez jogos e um gol com a camisa do Corinthians. O contrato do atleta com o time alvinegro vai até janeiro de 2024.

Outros episódios extracampo já fizeram parte da curta carreira de Rodrigo Varanda e foram um dos motivos de o jogador ter perdido espaço no elenco profissional. Enquanto fazia uma transmissão ao vivo pelo Instagram, Varanda foi cobrado por um torcedor e, irritado, começou a xingá-lo. O episódio gerou uma cobrança da diretoria alvinegra. O atleta também foi visto sem máscara em uma aglomeração em São Paulo durante um dos picos da pandemia de Covid-19.