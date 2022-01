Jogador Ferreira renova contrato com Grêmio e assume a camisa 10

Após uma temporada turbulenta entre Grêmio e Ferreira, parece que o clube e o jogador finalmente se acertaram. O atleta renovou o seu contrato e recebeu um mimo do Imortal: agora ele é o novo dono da camisa 10.

A renovação de Ferreira estendeu seu contrato até o final de 2024. Com isso, a multa rescisória e o salário do atleta também foram inflacionados, algo que oferecerá maior segurança ao clube.

Contudo, o que mais chamou a atenção é que o atleta será o Camisa 10 do Imortal em 2022. O número que anteriormente era utilizado por Douglas Costa agora passou a ser do jovem formado na base gremista.

Ferreira foi questionado na entrevista sobre a pressão de ser o novo camisa 10 gremista. O atleta foi direto na resposta e disse o seguinte:

“Pressão é vestir a camisa do Grêmio, o número é um detalhe. Toda criança sonha em jogar com a 10, sempre foi meu sonho. Sabemos da história que a 10 tem, e me sinto honrado de vestir a camisa do clube e agora com esse novo número”, disse Ferreira.

Ferreira também projetou como deverá ser a temporada de 2022 pelo Grêmio. O atleta está otimista com o comando de Vagner Mancini e prevê uma temporada melhor que a de 2021.

“O (Vagner) Mancini está tendo mais tempo de trabalhar, era muito jogo quando ele chegou, não teve tempo para montar as suas ideias. Estamos assimilando melhor, temos tudo para fazer um grande ano em 2022”, projetou Ferreira.

Desde que chegou ao Grêmio, ainda com 16 anos, Ferreira já disputou 97 jogos como profissional. Além disso, conseguiu marcar 19 gols e ganhar dois títulos do Campeonato Gaúcho pelo clube em 2020 e 2021.