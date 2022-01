Jojo Todynho se casa com oficial do Exército em festa animada

É para valer: Jojo Todynho celebrou seu casamento neste sábado (29), com o oficial do Exército Lucas Souza, no Rio de Janeiro (RJ). O casal ficou noivo em dezembro de 2021 e agora, cinco meses após o início do namoro, Jojo e Lucas se tornaram marido e mulher.

A cantora publicou diversos stories em seu Instagram neste sábado com imagens e vídeos da cerimônia, ao lado de familiares e amigos.

Animada, desde ontem, Jojo mostrou também os mimos que enviou para convidar os padrinhos para o casamento, como uma minigarrafa de espumante e uma caixa de bombons, e momentos que dividiu com a família, além dos preparativos para o grande dia, como a massagem que recebeu e o carinho das amigas e amigos.

Emocionada, Jojo parou alguns instantes para dividir suas emoções com seus fãs, amigos e apoiadores. “É uma nova jornada que estou trilhando na minha vida. Daqui pra frente, uma nova Jordana, uma nova mulher”, disse ela, no fim da tarde deste sábado, em um de seus stories.

Jojo e Lucas se conheceram em Tulum, no México, e ela mesma disse que tudo ocorreu de forma intensa e arrebatadora. “Fiquei maluca, pois pensei que ele era gringo até ele vir falar comigo. ‘Oi, te acompanhei em A Fazenda. Posso tirar uma foto com você?’. Ah, eu, prontamente, respondi: ‘Posso te dar um beijo?’. Nesse percurso da nossa história, aconteceram muitas e muitas coisas. A certeza que temos é que o amor sempre vence”, disse.

Na sexta-feira (28), a cantora falou sobre a expectativa para a união. “Amanhã eu me caso com uma pessoa muito especial, que cuida muito de mim, que me ajuda muito, que graças a Deus tem a profissão dele. não precisa de mim para nada, é amor mesmo”, disse Jojo nos stories.

Nos stories divulgados no Instagram de Jojo, o clima era de festa e animação, com música ao vivo e muita alegria. Para a hora do sim, a cantora usou um vestido longo com bordados. Depois, na ferveção da pista de dança, exibiu um modelo mais curto e decotado – em certo momento, deixa os sapatos de lado e fica descalça, mesmo. O que vale é o conforto!

Ela ainda agradeceu aos fãs e a todos os que torcem por ela pelo carinho nesta data especial. “Hoje foi um dia extremamente emocionante, eu entrei sozinha”, disse ela. Jojo fez homenagens a pessoas queridas em seu buquê, carregando fotos de seu pai e sua mãe de coração, Maria Helena, que faleceu durante a pandemia.