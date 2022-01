Juliette responde quantos ex de Anitta ela ‘pegou’

A campeã da última edição do “Big Brother Brasil”, Juliette, entrou em uma saia justa ao ser questionada por um seguidor em seu perfil oficial no Instagram. A paraibana, junto com a atriz Giovanna Lancelotti e a ex-BBB e funkeira Pocah, está participando de uma nova atração no “Domingão com Huck”, para encontrar um novo amor para a cantora Anitta.

Um seguidor pra lá de curioso fez uma pergunta para a ex-sister. “Qual ex da Anitta a Ju pegou?”. Em tom de bom humor, Juliette respondeu. “Uns 3 kkk”.

Juliette e Anitta se tornaram grandes amigas após o término do “BBB 21”, onde a advogada foi a grande vencedora da edição. O primeiro contato aconteceu em junho do ano passado, quando a cantora voltou de uma turnê de show dos Estados Unidos. Juliette sempre deixou claro que sua amiga não tem nenhum vínculo com o agenciamento de sua carreira, apenas que a família da artista o acolheram muito bem e que a amizade é gigante entre elas.

Hoje, Juliette, está ajudando a amiga a encontrar um novo amor e o programa de Luciano Huck está por dentro para ajudar Anitta conseguir o par perfeito. Recentemente, a funkeira usou suas redes sociais para dizer que queria viver um romance, porém ela quer algo diferente de tudo que ela já teve, o escolhido precisa ser uma pessoa anônima, pois a PopStar quer “lançar um novo boy na mídia”

A estreia do quadro foi ao ar pela primeira vez neste domingo (16), e as amigas usaram um tipo de “Tinder” para selecionar os cinco pretendentes que têm mais a ver com a cantora Anitta. Logo em seguida, os pais da artista, Dona Miriam e Seu Mauro viram um vídeo de apresentação enviado por cada rapaz interessado na morena, para ver se aprovam um deles para ser genro.