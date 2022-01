Keanu Reeves doa lucros com ‘Matrix’ a combate ao câncer

Keanu Reeves doou grande parte de seus lucros com Matrix, de 1999, a pesquisas de combate ao câncer.

Segundo o The New York Post, o astro de 57 anos recebeu cerca de US$ 45 milhões pelo filme, ou R$ 254 milhões na cotação atual.

Desse valor, o ator teria doado cerca de 70% a ações de combate à leucemia, de acordo com o Lad Bible.

Na época do filme, a irmã mais nova de Keanu, Kim, travava uma batalhava contra a doença. Ela foi diagnosticada em 1991 e ficou cerca de uma década em tratamento contra o câncer, até entrar em remissão em 2001.

A luta da irmã inspirou Keanu a criar uma fundação especializada em ajudar hospitais e pesquisas sobre câncer. Sempre discreto, o ator não costuma divulgar as boas ações que faz, tanto que a doação do salário do primeiro filme só veio à tona atualmente.

Confira abaixo o trailer do mais novo filme da franquia Matrix Resurrections.