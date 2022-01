Ladrão tem ataque cardíaco e morre após assaltar carro

Um homem teve um ataque cardíaco e morreu após roubar um carro no cruzamento da avenida João Pessoa com a avenida Sapopemba, no bairro Camilópolis, em Santo André, no ABC Paulista, no fim da noite do domingo (2).

De acordo com o motorista vítima do assalto, ele e uma mulher, que também estava no carro, foram abordados pelo homem, que fingiu estar armado. Após a ação, o suspeito fugiu com o veículo.

Logo em seguida, ele teve um mal súbito, perdeu o controle do carro e invadiu o canteiro central da via no outro lado da rua.

Uma equipe de resgate foi acionada e constatou que o homem morreu no local em decorrência de uma possível parada cardíaca. Uma perícia foi solicitada aos institutos Médico-Legal e de Criminalística. O caso foi registrado no 2° DP (Santo André).