Lideranças políticas de MT se reúnem para discutir conjuntura e alternativas

O escritório da deputada federal Rosa Neide (PT) sediou nesta terça-feira uma reunião com as principais lideranças políticas de centro e da esquerda mato-grossense. Eles discutiram o cenário no país e em Mato Grosso, com ênfase na questão econômica e social.

Entre os participantes do encontro estavam o presidente da ALMT e do PSB, deputado Max Russi, os deputados federais Carlos Bezerra (MDB) e Neri Geller (PP), os deputados estaduais Valdir Barranco (PT) e Paulo Araújo (PP), e o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD).

A conversa reuniu também lideranças importantes, como o ex-deputado federal Constituinte e ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz; os suplentes de deputado federal e estadual, Valtenir Pereira (MDB) e Henrique Lopes (PT), e os presidentes regionais do PC do B, Miranda Muniz, e do PV, Aluizio Leite.

O diálogo mostrou um consenso em relação à necessidade de medidas políticas e econômicas visando a retomada do crescimento, como forma de combater problemas como o desemprego e a inflação.

Várias lideranças criticaram a atuação do Governo Federal e apontaram a necessidade do país retomar os projetos visando a inclusão e o desenvolvimento. “Precisamos de uma gestão mais popular, que traga o povo novamente no orçamento”, defendeu um dos participantes.

Na análise da conjuntura estadual as lideranças convergiram sobre a necessidade de políticas públicas que assegurem a estabilidade social, com distribuição de renda para a população mais carente do Estado.

PESQUISA

Durante a reunião as lideranças comentaram também a pesquisa realizada pelo economista Daniel Duque, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostrando que do primeiro trimestre de 2019 a janeiro de 2021 a pobreza subiu de 15,3% para 21,7% entre a população mato-grossense.

Os números da pesquisa indicam que que Mato Grosso está entre as três unidades da Federação em que a população pobre mais cresceu neste mesmo período.

Por outro lado, o Instituto Mato-grossense de Economia e Agropecuária (IMEA) estima que Mato Grosso deverá colher um recorde de 38,14 milhões de toneladas de soja em 2022, alta de 5,8% na comparação anual.

As lideranças destacaram que o Estado responderá por mais de um quarto da safra do Brasil, além de ser o maior exportador de carne do país, e precisa usar essa riqueza econômica para promover o desenvolvimento social.

O grupo anunciou que pretende realizar outras reuniões, inclusive com a participação de pré-candidatos a presidente. O diálogo pretende produzir propostas alternativas e também fortalecer a possibilidade de alianças visando as eleições deste ano.