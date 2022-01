Lula defende aproximação com Alckmin e novas prioridades

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a sinalizar hoje que pretende reduzir a influência do mercado financeiro caso seja eleito em outubro. Falando a jornalistas de sites e veículos de comunicação ligados à esquerda, Lula questionou o chamado ‘teto e gastos’ e defendeu uma aproximação com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

“Espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice ou não sendo vice. Parece que ele se definiu em fazer oposição não apenas ao Bolsonaro, mas ao ‘dorismo’ aqui em São Paulo. É importante lembrar que o PSDB do Doria não é o PSDB social-democrata do Mario Covas, do Fernando Henrique Cardoso e do José Serra criado no período da Constituinte, no tempo do Franco Montoro”, declarou Lula

Além de citar o governador paulista João Dória, o petista também fez duras críticas ao ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato a presidente pelo Podemos.

“Tive sorte do povo brasileiro me ajudar a provar a farsa que foi montada contra mim. Consegui desmontar o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos, o Dallagnol, a mentira, ‘o fake news’, o PowerPoint da quadrilha. Tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles”, disparou.

TETO E PANDEMIA

Lula voltou a criticar a condução do governo federal no combate à pandemia de Covid-19. Para ele, o elevado número de mortes no país poderia ser evitado se houve um planejamento melhor.

“O país que não tem dinheiro para comprar máscaras adequadas para a população gasta R$ 600 mil para trazer um médico da Bahamas para dizer que o presidente não sabe comer camarão”, criticou ale ao defender a compra de testes, de máscaras e também de mais apoio às ações desenvolvidas pelas prefeituras.

O petista também defendeu a taxação dos brasileiros mais ricos como forma de ampliar os programas sociais e reduzir a desigualdade econômica.

Indagado sobre qual será a relação de um eventual novo governo com o mercado financeiro, Lula disse que pretende estabelecer outras prioridades.

“Acham que tenho de atender a ‘Faria Lima’, atender o mercado financeiro e garantir o teto de gastos. Mas e o teto de emprego, teto de comida, teto de salário…. quem vai atender esse povo?”, indagou. “A prioridade é o povo brasileiro, o trabalhador a classe mais baixa”, declarou.